Ministerie kijkt naar uitzonderingen voor inzet gezichtsherkenning in publieke ruimte

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kijkt naar uitzonderingen om gezichtsherkenning in de publieke ruimte in Nederland in te kunnen zetten. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een grondslag zodat de politie de technologie buiten deze context kan toepassen. Dat heeft demissionair minister Yesilgoz in een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens laten weten (pdf).

Afgelopen april stemde het Europees Parlement in met de AI Act, die gezichtsherkenning in de publieke ruimte in bepaalde gevallen toestaat. "In het licht van deze bepaling in de AI-Verordening wordt op dit moment door mijn departement bezien in welke gevallen en onder welke voorwaarden er een noodzaak bestaat voor een dergelijke uitzondering die zou moeten worden vastgelegd in nationale wetgeving", aldus Yesilgoz.

De minister voegt toe dat gelet op de ernstige inbreuk die de inzet van gezichtsherkenningstechnologie kan maken, het van belang is dat de inzet van gezichtsherkenning goed wordt overwogen. Daarnaast wil de minister ook een specifieke grondslag uitwerken voor de inzet van gezichtsherkenningstechnologie buiten deze context. "Daarmee kan het wettelijk kader zoals dat reeds bestaat worden verduidelijkt en worden de waarborgen voor ex post gezichtsherkenning (achteraf) eenduidig vastgelegd." Afsluitend stelt Yesilgoz dat het ministerie de uitwerking in nationale wetgeving 'met grote urgentie' oppakt.