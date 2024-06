Cryptobeurs Kraken meldt diefstal van 3 miljoen dollar door 'onderzoekers'

Cryptobeurs Kraken stelt dat "beveiligingsonderzoekers" via een beveiligingslek drie miljoen dollar van het platform hebben gestolen en dit niet willen teruggeven. Nick Percoco, chief security officer van Kraken, meldt via X dat de cryptobeurs op 9 juni bericht ontving van een beveiligingsonderzoeker over een zeer kritieke kwetsbaarheid in het platform, waardoor het mogelijk was voor Kraken-gebruikers om hun balans kunstmatig te verhogen.

Kraken stelde een onderzoek in en ontdekte de kwetsbaarheid, waardoor het mogelijk was om een storting bij de cryptobeurs te doen, waarbij het geld ook werd bijgeschreven, voordat de storting helemaal was voltooid. Verder onderzoek wees uit dat drie accounts misbruik van de kwetsbaarheid hadden gemaakt. Eén van deze accounts was van iemand die zich voordeed als beveiligingsonderzoeker, aldus Percoco. Deze persoon wist via het beveiligingslek vier dollar in zijn eigen account te krijgen.

Details over het lek zou de onderzoeker echter met twee andere personen hebben gedeeld, die bijna drie miljoen dollar aan crypto opnamen. Percoco benadrukt dat het om geld van Kraken zelf gaat en geen tegoeden van klanten. Kraken vroeg de onderzoeker om het bedrag terug te geven, maar dat zou zijn geweigerd. De onderzoeker zou in plaats daarvan overleg willen hebben over de hoogte van de beloning voor het melden van de kwetsbaarheid. Volgens Percoco is dit afpersing. De chief security officer heeft de naam van het securitybedrijf waar de onderzoeker deel van uitmaakt niet genoemd en stelt dat er wordt samengewerkt met justitie.