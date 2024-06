StopID laat burger straks paspoort en id-kaart online ongeldig verklaren

Burgers kunnen binnenkort online aangeven dat hun paspoort of identiteitskaart is vermist of gestolen en het document ongeldig laten verklaren. De ontwikkeling van StopID waardoor dit mogelijk wordt is 'vergevorderd', aldus demissionair staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering. Eigenlijk had deze nieuwe functionaliteit vorig jaar al moeten verschijnen.

Er wordt sinds 2014 over StopID gesproken en de planning was dat de functionaliteit vorig jaar voor alle burgers beschikbaar zou komen. Er zou dan eerst een pilot plaatsvinden. "De ontwikkeling van StopID, waarmee een burger zelf de geldigheid van een paspoort of identiteitskaart kan stoppen, is vergevorderd", schrijft Van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

"Voordeel van deze functionaliteit is dat een vermissing op elk moment (dus niet alleen tijdens kantooruren) direct in de juiste systemen geregistreerd wordt en de kans om met een vermist document fraude te plegen beperkt wordt", voegt de staatssecretaris toe. Van Huffelen stelt dat een proef met StopID afhankelijk is van de capaciteit bij de ict-leverancier.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is bij de ontwikkeling van StopID betrokken en maakt in het Jaarplan 2024 ook melding van het initiatief, dat het onder de aandacht van burgers wil gaan brengen. Om straks van StopID gebruik te maken is DigiD vereist.