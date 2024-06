Ministerraad akkoord met invoering alcoholmeter bij alcoholverbod

De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met een wetsvoorstel waardoor mensen met een alcoholverbod kunnen worden verplicht een alcoholmeter te dragen. De Autoriteit Persoonsgegevens stelde afgelopen augustus dat zolang er twijfels zijn over de betrouwbaarheid van de apparatuur, het wetsvoorstel niet moet worden voortgezet. De Raad van State liet weten dat de alcoholmeter een grotere inbreuk op grondrechten van mensen maakt dan uit de toelichting bij het wetsvoorstel blijkt.

Het kabinet wil dat verdachten of veroordeelden, aan wie een alcoholverbod is opgelegd, kunnen worden verplicht om een alcoholmeter te dragen. Dit is een vaste enkelband die via zweet op de huid metingen doet. Als dat het geval is, dan krijgt de reclassering via de Amerikaanse fabrikant van de alcoholmeter daarvan een melding. De reclassering kan dan vervolgens actie ondernemen, door bijvoorbeeld de betrokkene uit te nodigen voor een gesprek of het Openbaar Ministerie op de hoogte te stellen van het schenden van de voorwaarde.

De Raad van Staat stelde dat de resultaten van de pilot voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd, omdat hieraan slechts een kleine groep mensen op vrijwillige basis meedeed. De pilot ging bovendien niet over het alcoholgebruik of delictgedrag op de lange termijn. De Raad van State adviseerde de regering afgelopen oktober om de verwachtingen over de effectiviteit van de alcoholmeter te nuanceren of beter te onderbouwen in de toelichting bij het wetsvoorstel.

Tevens liet de Raad van State weten dat de inzet van de alcoholmeter als controlemiddel tot een grotere inbreuk op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het recht op onaantastbaarheid van het lichaam en het recht op bewegingsvrijheid leidt dan de toelichting van de regering bij het wetsvoorstel doet voorkomen. De alcoholmeter leidt tot een continue inbreuk op de lichamelijke integriteit, terwijl de urinecontrole twee of drie keer per week plaatsvindt.

"Wanneer de alcoholmeter ernaast zit, bestaat het risico dat iemand geheel ten onrechte een zwaardere straf krijgt, misschien zelfs wel een celstraf", liet AP-bestuurslid Katja Mur afgelopen augustus weten. "Dat past natuurlijk niet binnen een rechtsstaat. Het wetsvoorstel moet daarom duidelijk maken hoe zulke situaties worden voorkomen."

De alcoholmeter kan op dit moment alleen op vrijwillige basis worden ingezet, omdat een juridische grondslag ontbreekt. Het wetsvoorstel van demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid zorgt ervoor dat de alcoholmeter straks ook verplicht ingezet kan worden, nadat de rechter een alcoholverbod opgelegd heeft. Nu de ministerraad akkoord is gegaan zal het wetsvoorstel 'zo snel als mogelijk' bij de Tweede Kamer worden ingediend.