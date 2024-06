Minister: digitale geletterdheid onvoldoende geïntegreerd in primair onderwijs

Digitale geletterdheid is nog onvoldoende geïntegreerd in het primair onderwijs en het ontbreekt aan een duidelijke aanpak, zo stelt demissionair minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Digitale geletterdheid is één van de basisvaardigheden in het onderwijs waartoe ook Nederlands en rekenen-wiskunde behoren. Volgens Paul blijkt uit onderzoek dat zowel onderwijspersoneel als leerlingen zelf het belang inzien van digitale geletterdheid.

"Veel scholen besteden er dan ook al tijd aan. Desondanks is digitale geletterdheid nog onvoldoende geïntegreerd in het po en ontbreekt het aan een duidelijke aanpak. Ook is er behoefte aan bijscholing voor leraren om de vaak grote onderlinge niveauverschillen te verhelpen", aldus de minister. "Daarom is het goed dat de kerndoelen digitale geletterdheid in de maak zijn om leraren een duidelijk richtsnoer te geven."

Om ervoor te zorgen dat leraren over voldoende digitale kennis beschikken starten na de zomer kernteams digitale geletterdheid voor de hbo-lerarenopleidingen. Het is de bedoeling dat alle pabo’s de kennisbases voor digitale geletterdheid per september 2026 in hun onderwijsprogramma hebben geïmplementeerd, zodat studenten vanaf dat moment dit kunnen volgen.