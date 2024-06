Amerikaanse rechter noemt beleid tegen online trackers ziekenhuizen onwettig

Een richtlijn van de Amerikaanse overheid waarin staat hoe ziekenhuizen online trackers van bijvoorbeeld Meta en Google mogen gebruiken is onwettig, zo heeft een federale rechter in Texas bepaald. In 2022 kwam het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid met een richtlijn over het gebruik van trackingtechnologie op de websites en binnen de apps van ziekenhuizen. Daarin stond dat het gebruik van trackers waarbij er beschermde gezondheidsinformatie werd verzameld verboden is. In maart van dit jaar werd de richtlijn aangepast, waarbij werd gesteld dat ziekenhuizen ook zoekopdrachten moeten beschermen waardoor derde partijen gebruikers kunnen identificeren.

De Amerikaanse toezichthouder FTC waarschuwde vorig jaar nog voor het gebruik van online trackers door ziekenhuizen. Volgens de FTC verzamelen deze trackers identificeerbare informatie over gebruikers, vaak zonder dat die dit weten en op manieren die lastig voor gebruikers zijn om te vermijden. Wanneer ziekenhuizen en zorgaanbieders op een verkeerde manier van de trackers gebruikmaken kunnen aandoeningen, diagnoses, medicatie, behandelingen en locatiegegevens worden gedeeld.

Eerder bleek dat meerdere Amerikaanse ziekenhuizen via verkeerd ingestelde Meta-pixels de gegevens van miljoenen patiënten hadden gelekt. Via de pixel kan allerlei informatie over bezoekers van websites en app-gebruikers worden verzameld. Twee ziekenhuisketens maakte bij de rechter bezwaar tegen de recent aangepaste trackingrichtlijn van het ministerie en kregen gelijk, zo melden Bloomberg Law en Reuters.

Volgens de rechter is het ministerie met de richtlijn haar boekje te buiten gegaan, door te stellen dat metadata van zoekopdrachten ook beschermde gezondheidsinformatie is. De rechter merkte op dat metadata van nature gedeïdentificeerd is en dan ook geen identificeerbare gezondheidsinformatie is. "Het ministerie probeerde de definitie van identificeerbare gezondheidsinformatie aan te passen en is betrapt", aldus de rechter in het vonnis, die stelde dat de zaak vooral draaide om hoe ver de overheid mag gaan.