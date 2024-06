Brussel onderzoekt Apples regels voor alternatieve appstores en sideloading

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de regels die Apple stelt aan alternatieve appstores en het sideloaden van apps en of die wel aan de DMA-wetgeving voldoen. Door de Europese Digital Markets Act (DMA) moet Apple het aanbieden van apps buiten de App Store mogelijk maken. Naast alternatieve appstores kwam Apple ook met het 'web distribution' model, waardoor iPhone-bezitters een app direct via een website kunnen downloaden.

Het techbedrijf stelt echter zulke eisen aan webdistributie, dat veruit de meeste app-ontwikkelaars er geen gebruik van kunnen maken. Ontwikkelaars komen namelijk alleen in aanmerking voor webdistributie als ze al een app in de Apple App Store hebben die meer dan een miljoen keer is geïnstalleerd en de ontwikkelaar al minimaal twee jaar een goede reputatie in het Apple Developer Program heeft. Critici stellen dat de eis van één miljoen installaties niet willekeurig is, omdat Apple na de eerste miljoen installaties van een app vijftig eurocent per installatie krijgt.

Brussel gaat nu onderzoeken of de manier waarop Apple sideloading en alternatieve appstores implementeert wel aan de DMA voldoet. Zo wordt er gekeken naar het bedrag van vijftig eurocent dat ontwikkelaars of alternatieve appstores per geïnstalleerde app moeten betalen, de stappen die gebruikers moeten doorlopen om alternatieve appstores en apps te installeren en de eisen die Apple aan ontwikkelaars stelt om een alternatieve appstore of apps aan te bieden.

Het nieuwe onderzoek volgt op een al lopend onderzoek of Apple met de eigen App Store niet in overtreding van de DMA is. De Europese Commissies stelt op basis van voorlopige bevindingen in dit al lopende onderzoek dat Apples App Store-regels in overtreding van de Europese wetgeving zijn, omdat ze appontwikkelaars niet vrijelijk gebruikers naar alternatieve kanalen voor aanbiedingen en content laten sturen.

Apple kan nu op de bevindingen van Brussel reageren. Mocht de Europese Commissie uiteindelijk vaststellen dat Apple de wetgeving overtreedt, kan het gedwongen worden om aanpassingen door te voeren en een boete van maximaal tien procent van de wereldwijde omzet te betalen. Dit bedrag kan bij herhaaldelijke overtredingen oplopen tot twintig procent.