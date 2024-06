Minister wil nationale uitzonderingen Europese acceptatieplicht contant geld

Demissionair minister Van Weyenberg van Financiën wil dat er uitzonderingen mogelijk zijn op de Europese acceptatieplicht voor contant geld. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). De Europese Commissie heeft een voorstel gepubliceerd voor een verordening over eurobankbiljetten en -munten als wettig betaalmiddel, waar een Europese acceptatieplicht van contant geld onderdeel van is.

In sommige EU-lidstaten is geregeld dat contant geld bijvoorbeeld verplicht geaccepteerd moet worden bij een betaling, terwijl in andere lidstaten, waaronder Nederland, winkeliers op basis van contractuele vrijheid kunnen aangeven dat zij contante betalingen weigeren. Vanwege de onduidelijkheid van het begrip ‘wettig betaalmiddel’ en het afnemende gebruik van contant geld in de laatste jaren, heeft de Europese Commissie advies aan een expertgroep gevraagd.

Op basis van het adviesrapport kwam Brussel met het genoemde voorstel, met als doel de status als wettig betaalmiddel van eurobiljetten en -munten te verduidelijken, en de risico’s bij het afnemende gebruik van contant geld aan te pakken. In de kern gaat het om een acceptatieplicht voor contante betalingen, met een aantal uitzonderingen, en het eenvoudig toegang behouden tot contant geld.

"Momenteel onderhandel ik in Brussel over deze Europese acceptatieplicht. Daar pleit ik onder meer voor een brede acceptatieplicht van contant geld met voldoende mogelijkheden voor nationale uitzonderingen, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen", laat minister Van Weyenberg weten. Het demissionaire kabinet liet zich eerder al kritisch uit over de voorgestelde acceptatieplicht van contant geld in de EU. Zo vindt het kabinet dat de voorgestelde acceptatieplicht proportioneel en uitvoerbaar moet zijn voor winkels.

"Naar de mening van het kabinet is dit in het huidige voorstel niet het geval. Daarnaast is het kabinet van mening dat het Commissievoorstel onvoldoende duidelijk is, waarbij het kabinet nog veel vragen heeft over de reikwijdte van de acceptatieplicht. Ook is het kabinet kritisch op de verregaande bevoegdheden die de Commissie aan zichzelf wil toekennen om (direct) in te grijpen in lidstaten", zo stelt het kabinet in een uitleg aan de Tweede Kamer.

Uit de jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) blijkt dat de acceptatie van contant geld door fysieke winkels vorig jaar 96 procent bedroeg. De gemiddelde acceptatiegraad is hiermee gelijk aan de afgelopen jaren. De acceptatiegraad per sector is wel veranderd. Voor bioscopen, parkeren en apotheken is de acceptatiegraad bijvoorbeeld een stuk lager dan in 2022.