Minister komt na de zomer met meer informatie over toekomst luchtalarm

De aankomende minister van Justitie en Veiligheid David van Weel komt na de zomer met meer informatie over de toekomst van het luchtalarm en plannen om het door NL-Alert te vervangen. Dat laat huidig demissionair minister Yesilgöz weten. Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer een motie aan om het luchtalarm te behouden. Mede naar aanleiding van deze aangenomen motie vinden er twee onderzoeken plaats.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt samen met het ministerie van Defensie wat een scenario van hybride oorlogsvoering voor alertering in Nederland betekent en of NL-Alert in dat geval volstaat. Tevens wordt onderzocht wat er nodig is op zogenaamde hoog risicolocaties. Deze onderzoeken zijn reeds gestart of starten binnenkort, zo laat de minister weten. Ze zegt toe dat de volgende minister van Justitie en Veiligheid na de zomer met meer informatie komt hoe er met de aangenomen motie over behoud van het luchtalarm zal worden omgegaan.

Yesilgöz reageerde op vragen van CDA-Kamerlid Boswijk. Die wilde onder andere weten wat op dit moment het risico is van cyberaanvallen, storingen of haperingen bij NL-Alert is. De minister antwoordt dat NL-Alert vorig jaar is versterkt met een nieuwe NL-Alert 'broker', software waarvan het systeem gebruikmaakt. "Die is beter bestand tegen eventuele cyberaanvallen." Ze voegt daarnaast toe dat het vraagstuk rondom de beveiliging van NL-Alert en de NL-Alert app nooit is ‘afgerond’.

Boswijk vroeg de minister ook of ze het eens is met de stelling dat het luchtalarm sinds 1998 slechts 36 keer is ingezet, niet één van de redenen zou moeten zijn om het te schrappen, maar dat het juist een goed teken is dat het alarm niet vaak nodig is geweest. "Die stelling deel ik niet met u", reageert Yesilgöz. "NL-Alert heeft zich immers bewezen als primair alarmeringsmiddel bij rampen en crises. Dit vanwege het sterk toegenomen gebruik van NL-Alert, het bredere bereik, het meegeven van informatie waaronder een handelingsperspectief en de mogelijkheid om deze techniek verder te ontwikkelen."