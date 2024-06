Mijn NCSC-account laat bedrijven straks dreigingsinformatie overheid ontvangen

Bedrijven die gerichte dreigingsinformatie van de overheid willen ontvangen kunnen dit straks via een Mijn NCSC-account regelen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is bezig met de ontwikkeling van een online portaal waar bedrijven bijvoorbeeld informatie over hun ip-adressen kunnen aanleveren. Wanneer het NCSC informatie over dreigingen heeft of ontvangt, kan het die met de door bedrijven gedeelde gegevens matchen en zo organisaties direct informeren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de aanwezigheid van malware of kwetsbare systemen.

Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken is al een pilot gestart met 57 bedrijven uit negen sectoren om “gevraagd” te notificeren. In de pilot controleert het DTC of de door de pilotdeelnemer aangeleverde bedrijfsgegevens, zoals ip-adressen, domeinnamen en AS-nummers, voorkomen in relevante dreigingsinformatie die bij het DTC en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bekend is.

"Deze pilotdeelnemers worden nu gekoppeld aan de ontwikkeling van het online portaal van het NCSC met het oog op de integratie van beide organisaties. In dit portaal kunnen bedrijven via een Mijn NCSC-account hun gegevens aanleveren, zodat de matching sneller en effectiever kan plaatsvinden op de bij het NCSC bekende informatie", zo laat demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken weten op vragen van de VVD.

Het DTC, NCSC en CSIRT voor digitale diensten (CSIRT-DSP) gaan samen in één organisatie. Verwacht wordt dat de dienstverlening begin 2025 geïntegreerd is en heel Nederland kan worden bereikt. De eerstvolgende mijlpaal van de integratie is het afronden van de initiële fase in oktober dit jaar, welke gevolgd wordt door de optimalisatiefase. Deze fase loopt tot 1 januari 2026.