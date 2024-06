NEC verplicht id-controle via gezichtsscan voor aanschaf seizoenkaart

Voetbalclub NEC verplicht dat supporters die een club- of seizoenkaart willen aanschaffen voortaan een gezichtsscan ondergaan om hun identiteit te controleren, iets waar niet iedereen blij mee is. Voorheen was een identiteitscontrole bij het aanschaffen van een seizoen-of clubkaart ook al verplicht, maar moest dit gebeuren bij het Goffertstadion of via een foto/scan van het legitimatiebewijs.

Deze verplichting staat in de standaardvoorwaarden van de KNVB opgenomen, zodat een club weet wie kaarten aanschaft en wordt toegelaten in het stadion. De voetbalclub maakt dan een scan van de identiteitskaart, rijbewijs of paspoort en slaat die op in haar systemen. Deze werkwijze was volgens NEC niet veilig. "Daarom hebben we deze gegevens allemaal vernietigd en hebben we een gespecialiseerde partij gevonden die de identificatie op zich neemt." Het gaat om het bedrijf FastID. Bij de gezichtsscan worden de gegevens niet centraal opgeslagen, maar op de smartphone van de supporter, laat NEC verder weten.

"Waar we dus voorheen jouw gegevens in ons systeem bewaarden, hebben we nu een gecertificeerd tussenstation dat controleert of jij daadwerkelijk bent als wie je staat ingeschreven bij de club. Op het moment dat FastID dat bevestigd, worden jouw gegevens weer vernietigd door FastID en staat het dus alleen in jouw telefoon/app waar niemand bij kan. Het is dus niet langer zo dat de club (of een derde partij) jouw identiteitsgegevens opslaat", aldus de voetbalclub.

Identiteitsfraude

In een uitleg over het systeem meldt NEC dat er in het verleden identiteitsfraude werd gepleegd en dat dit met FastID moet worden tegengegaan ( pdf ). "Met de gezichtsscan controleert FastID of jouw gezicht overeenkomt met de foto op je identiteitsbewijs. Dit wordt gedaan om identiteitsfraude tegen te gaan. Het systeem controleert hiermee of jij een 'bestaand/levend' persoon bent."

Volgens de voetbalclub hebben identiteitsfraudeurs in het verleden een pasfoto geüpload of voor de camera gehouden, waarmee de identiteit werd bevestigd. "Het draaien van het hoofd, en het 'vastleggen' vanuit meerdere hoeken laat zien dat de persoon in de identificatie daadwerkelijk in leven is. De poses zijn namelijk random, dus niet iedereen maakt de beelden uit dezelfde hoek. Deze beelden worden niet opgeslagen, maar enkel gebruikt voor het valideren van jouw identiteit", laat de uitleg verder weten.

Fans zijn niet blij met de verplichting. Volgens De Gelderlander is er op sociale media de afgelopen dagen de nodige onrust en verontwaardiging over ontstaan. "Nog een paar stapjes en dan zijn we China 2.0", zo laat iemand op X weten. Supporters kunnen er zelf voor kiezen of ze door middel van een gezichtsscan toegang tot het stadion krijgen. Dit is echter niet verplicht. De Gelderlander meldt dat deze methode niet heel populair is. Vorig jaar hebben slechts achthonderd supporters er gebruik van gemaakt.

Security.NL meldde begin deze maand nog dat demissionair minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid het een gemiste kans vond dat er als gevolg van de AVG in Nederlandse voetbalstadions geen camera's met gezichtsherkenning mogen worden geplaatst.