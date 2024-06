Rabobank hoeft beleid voor betalen met Rabo Scanner niet aan te passen

De Rabobank hoeft klanten niet de optie te geven dat de Rabo Scanner voor alle betalingen nodig is, zo stelt het financiële klachteninstituut Kifid in een zaak die een klant had aangespannen. De klant werd eind vorig jaar het slachtoffer van fraude, toen hij iets wilde verkopen via Marktplaats. De zogenaamde koper had een link gestuurd om één eurocent te betalen, zoals bij de bekende 'tikkiefraude' vaak het geval is.

Oplichters laten slachtoffers dan weten dat dit ter verificatie nodig is. De gegeven link wijst echter naar een phishingsite. De Rabobank-klant vulde op de phishingsite allerlei gegevens in. Dezelfde dag werd een nieuw toestel aan de bankrekening gekoppeld en ontving de klant een bericht van de bank meteen contact op te nemen als het betreffende toestel onbekend was.

Na de toestelregistratie werden er vijf transacties verricht voor een bedrag van meer van vierduizend euro. De klant ontdekte dat hij slachtoffer van fraude was geworden en waarschuwde de Rabobank, die de laatste transactie van 250 euro kon stoppen. De klant wil echter ook de resterende 3800 euro vergoed krijgen. Volgens de klant is de bank namelijk medeverantwoordelijk voor de fraude.

De klant ging ervan uit dat de Rabo Scanner bij elke grote betaling moet worden gebruikt. Dat is echter niet het geval. De bank maakt het mogelijk om betalingen naar een bekende rekening tot tweeduizend euro per dag zonder Rabo Scanner uit te voeren. Naast de schadevergoeding wil de klant ook dat de bank verplicht wordt klanten de mogelijkheid te geven om in te stellen dat de Rabo Scanner voor alle betalingen nodig is.

Geen vergoeding

De Rabobank stelt dat de betreffende betalingen met toestemming van de klant zijn verricht, omdat alleen de klant de beveiligingscodes kende. Ook werd er niet op het sms-bericht met de toestelregistratie gereageerd. "De argumenten van de bank komen erop neer dat het niet anders kan dan dat de betalingen met instemming van de consumenten zijn gedaan, omdat zij de enigen zouden moeten zijn die bekend zijn met de beveiligingscodes voor het gebruik van hun betaalrekening", aldus het Kifid. Dat stelt dat er sprake is van grof nalatig handelen en de Rabobank de klant daarom niet hoeft te vergoeden.

Ook wat betreft de mogelijkheid om in te stellen dat de Rabo Scanner voor alle transacties nodig is vangt de klant bot. Volgens het Kifid heeft de bank een ruime mate van beleidsvrijheid bij het inrichten van haar dienstverlening. "Die vrijheid vindt haar grens daar waar het gebruik daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht", aldus het klachteninstituut. Dat is niet het geval met het beleid van de Rabobank, aldus het Kifid, dat toevoegt dat het beleid op zichzelf het niet mogelijk maakt dat criminelen bedragen van rekeningen kunnen afschrijven (pdf).