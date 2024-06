TeamViewer meldt inbraak op interne zakelijke it-omgeving

Aanvallers hebben weten in te breken op de interne zakelijke it-omgeving van TeamViewer, zo heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Volgens de verklaring ontdekte het eigen securityteam op woensdag 26 juni 'onregelmatigheden' in het netwerk waarop een onderzoek werd gestart. TeamViewer stelt dat de interne zakelijke it-omgeving volledig losstaat van de productieomgeving.

"Er is geen bewijs dat suggereert dat de productieomgeving of klantgegevens zijn getroffen", aldus het bedrijf, dat toevoegt dat er 'noodzakelijke herstelmaatregelen' zijn getroffen. Het onderzoek naar de inbraak is nog gaande, waarbij de integriteit van de systemen de prioriteit heeft, zo laat de verklaring verder wetten. TeamViewer heeft geen verdere details gegeven, behalve dat toezegt meer informatie te zullen delen zodra dit bekend wordt.

Via de software van TeamViewer is het mogelijk om systemen op afstand te beheren. Het bedrijf claimt 640.000 klanten te hebben en dat de software sinds de oprichting op meer dan 2,5 miljard apparaten wereldwijd is geinstalleerd. Op Mastodon gaan berichten rond dat een spionagegroep aangeduid als APT29 misbruik van TeamViewer maakt. Dit zou onder andere door securitybedrijf NCC Group zijn waargenomen. Ook het Amerikaanse Health Information Sharing and Analysis Center waarschuwt voor misbruik van TeamViewer, maar exacte details zijn niet gegeven.