Online kaartverkoper Ticketek lekt persoonsgegevens 17,6 miljoen klanten

De Australische online kaartverkoper en concertpromotor Ticketek heeft de persoonsgegevens van 17,6 miljoen klanten gelekt, die uiteindelijk op internet zijn verspreid. Het gaat onder andere om geboortedata, e-mailadressen, geslacht, namen en wachtwoordhashes. Dat meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt, tevens oprichter van datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

De Australische minister voor Cybersecurity had eerder al aangeven dat veel Australiërs slachtoffer van het datalek waren geworden, maar aantallen waren niet bekend. Ticketek meldde eind mei dat er een inbraak had plaatsgevonden op een niet nader genoemd third-party cloudplatform waar het gebruik van maakt.

Een aantal weken later bood iemand op internet de gegevens aan voor een bedrag van 30.000 dollar. Volgens TechCrunch is er bewijs dat suggereert dat de data bij cloudplatform Snowflake is gestolen. De 17,6 miljoen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de door Ticketek gelekte e-mailadressen was 72 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.