Brave blijft MV2-versies NoScript en uBlock Origin voorlopig ondersteunen

Brave blijft Manifest V2-versies van de populaire privacygerelateerde extensies AdGuard AdBlocker, NoScript, uBlock Origin en uMatrix voorlopig ondersteunen, ook al stopt Google de support van Manifest V2 (MV2). De manier waarop extensies binnen Chromium mogen werken staat beschreven in een manifest. Google is bezig om MV2 uit te faseren en te vervangen door Manifest V3. Het doet dit zowel in Chromium als Chrome.

"Manifest V3 beperkt de blokkeermogelijkheden van webextensies, wat het lastiger maakt voor privacy-verbeterende extensies, zoals uBlock Origin, om gebruikers te beschermen", aldus Brave. De browser is net als Google Chrome gebaseerd op Chromium, de door Google ontwikkelde opensource-browser. Google is van plan om MV2-extensies bij Chrome-gebruikers uit te schakelen en MV2-extensies uit de Chrome Web Store te verwijderen.

Brave biedt geen extensie-store, maar voert wel zelf aanpassingen aan de Chromium-code door die het gebruikt. Daardoor zal de browser beperkte MV2-support kunnen blijven bieden, ook als MV2 straks volledig door Google uit de Chromium-codebase wordt verwijderd. Vooralsnog zal Brave specifiek AdGuard AdBlocker, NoScript, uBlock Origin en uMatrix blijven ondersteunen. Hierbij stelt de browserontwikkelaar dat dit wel een 'best-effort' zal zijn. De browser zal straks een aparte optie bieden voor het downloaden en installeren van deze plug-ins.