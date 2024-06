PvdA-GroenLinks wil opheldering minister over 'rekeninggluren' bij bunq

PvdA-GroenLinks wil opheldering van demissionair minister Van Weyenberg over het 'rekeninggluren' bij bunq, waar NRC gisteren over berichtte. De partij wil onder andere weten wat de minister samen met de Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank (DNB) gaat doen om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren. Op basis van huidige en voormalige medewerkers meldde NRC meerdere gevallen waarbij personeel rekeningen van klanten had bekeken.

Aanleiding voor PvdA-GroenLinks-Kamerlid Van der Lee om vragen te stelen. "Deelt u de opvatting dat het bekijken van gegevens van klanten van banken, zonder daar toestemming of een gegronde reden voor te hebben, een schending van de privacy is?" Van Weyenberg moet ook laten weten of hij de mening deelt dat bunq zelf ook een verantwoordelijkheid heeft, in plaats van deze te leggen bij de individuele medewerkers.

Van der Lee vraagt niet alleen wat de minister gaat doen om herhaling van 'rekeninggluren' te voorkomen, maar ook of hij het hanteren van strikte interne veiligheidssystemen, het registreren van wat werknemers aan privacygevoelige klantgegevens inzien, het hanteren van het principe ‘zero trust and the principle of least privilege’ en het toegang geven aan zo min mogelijk werknemers tot een zo klein mogelijk aantal klantgegevens hierbij wil betrekken.

"Welke andere maatregelen zijn mogelijk en wilt u, samen met de toezichthouder, inzetten of verplicht stellen? Wat kan er bijvoorbeeld geleerd worden van andere sectoren, zoals de zorgsector, waar in het verleden een vergelijkbare situatie speelde", wil het PvdA-GroenLinks-Kamerlid verder weten, die afsluitend vraagt of dezelfde problematiek ook bij andere banken speelt en wat de minister gaat doen om dit in kaart te brengen. De vragen dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.