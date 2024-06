Brussels plan om online tracking via 'cookie pledge' te regelen mislukt

Het is de Europese Commissie niet gelukt om met bedrijven een 'cookie pledge' overeen te komen waarin afspraken zouden worden gemaakt over online tracking. Vorig jaar presenteerde Brussel de cookie plegde waarin het onder andere stelt dat betalen geen alternatief is om niet online gevolgd te worden en websites daarom minstens een derde optie moeten aanbieden.

Het vrijwillig initiatief moest 'cookiemoeheid' tegengaan en internetgebruikers beter informeren over waar ze toestemming voor geven. De cookie pledge bestond uit acht principes. Zo moest het toestemmingsverzoek voor het plaatsen van cookies geen informatie over essentiële cookies bevatten, of een verwijzing naar het verzamelen van data gebaseerd op een gerechtvaardigd belang. ook moest elke optie eenvoudig te kiezen zijn en moesten gebruikers duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen zijn als ze tracking wel of niet toestaan.

Wanneer gebruikers de keuze krijgen uit tracking-gebaseerde advertenties of het betalen van een bedrag, moest er een derde privacyvriendelijke advertentie-optie worden aangeboden. In de uitleg van dit onderdeel stelde Brussel dat de meeste mensen niet voor online content betalen. Aangezien mensen dagelijks tientallen websites bezoeken is het voor elke website betalen geen 'geloofwaardig alternatief' om niet online gevolgd te worden.

"Het is de Europese Commissie helaas niet gelukt om met bedrijven een zogenoemde cookie pledge overeen te komen", zo laten demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering aan de Tweede Kamer weten. "De inhoud van de cookie pledge kan nu dus niet als basis dienen voor afdwingbare afspraken. Of er een meerderheid is binnen de Europese Unie voor afdwingbare afspraken – los van de cookie pledge – is op dit moment lastig in te schatten."