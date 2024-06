Ministerie overlegt met Meta over privacyrisico's Facebookpagina's

Het ministerie van Economische Zaken is met Meta in overleg over de privacyrisico's bij het gebruik van Facebookpagina's en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens om hiermee te stoppen. Eerdere gesprekken tussen het Amerikaanse techbedrijf en de Nederlandse overheid liepen op niets uit. Dat schrijven demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer.

"Meta verzamelt gegevens via (surf)gedrag, zoals het liken van bepaalde pagina’s en stelt daarmee profielen van mensen op (profiling). Meta verzamelt deze gegevens niet alleen op haar eigen websites, maar kan door het plaatsen van zogeheten tracking cookies ook mensen volgen als ze andere websites bezoeken. Daarmee kan Meta het internetgedrag van mensen door de tijd heen volgen en daarmee de profielen van deze personen met steeds meer data verrijken", aldus Van Huffelen afgelopen april.

De Haagse Privacy Company deed vorig jaar privacyonderzoek (DPIA) naar het gebruik van Facebookpagina's door de Nederlandse overheid en oordeelde dat er moet worden gestopt met het gebruik van het platform voor de communicatie met burgers, als de huidige risico's voor privacy en mensenrechten blijven bestaan. Naar aanleiding van het privacyonderzoek van Privacy Company vonden er gesprekken plaats tussen Meta en het ministerie. Het techbedrijf liet destijds weten dat het niet van plan was om de gevraagde aanpassingen door te voeren.

Daarop vroeg Van Huffelen de Autoriteit Persoonsgegevens om advies. De toezichthouder stelde afgelopen april dat de geconstateerde hoge privacyrisico’s weggenomen moeten worden om gebruik te kunnen blijven maken van Facebookpagina's. In de weken nadat het advies verscheen is er meerdere keren contact geweest tussen het ministerie van Economische Zaken en Meta, zo laten Adriaansens en Van Huffelen nu aan de Tweede Kamer weten.

"Dit heeft recent geresulteerd in een overleg tussen Meta en meerdere ministeries. We zijn verheugd dat we nu concreet in overleg zijn en dat Meta heeft aangegeven er met ons uit te willen komen. Gelet op het feit dat deze gesprekken besloten zijn, kan ik uw Kamer op dit moment nog niet over de inhoud berichten. Het volgende kabinet zal de gesprekken met Meta definitief tot een goed einde moeten brengen", aldus de bewindspersonen (pdf).