Van Huffelen: bekendheid van adblockers in Nederland kan beter

De bekendheid van adblockers is in Nederland relatief hoog, hoewel er ruimte is voor verbetering, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering. De bewindsvrouw reageerde op vragen van GroenLinks-PvdA. Van Huffelen had eerder aangegeven dat ze wilde kijken hoe de bekendheid van dergelijke browser-extensies is te vergroten.

Uit het Cybersecurityonderzoek Alert Online 202310 blijkt dat 36 procent van de Nederlanders bekend is met adblockers. Daarnaast maakt 32 procent van de Nederlanders gebruik van extensies om cookies en dergelijke te blokkeren en nog eens 31 procent van de Nederlanders geeft aan hiervan gebruik te willen maken (pdf).

"De bekendheid van adblockers is in Nederland relatief hoog, hoewel er ruimte is voor verbetering. Toch was de inzet van dit kabinet primair op betere Europese wetgeving om burgers te beschermen tegen door hen ongewenste tracking cookies", reageert de staatssecretaris op de cijfers en vraag.

Van Huffelen had eerder al gesteld dat het uitgangspunt voor het kabinet is dat er wetgeving is die de privacy van eindgebruikers effectief beschermt en dat deze wetgeving wordt nageleefd, maar dat er ook middelen voor eindgebruikers zijn om hun privacy te beschermen, waarbij ze browser-extensies noemde.