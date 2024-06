Dienst Toeslagen vraagt burgers mede voor toeslagentips om telefoonnummer

De Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën vraagt burgers die recht hebben op toeslagen mede voor het geven van toeslagentips om hun telefoonnummer. Via de eigen website verzoekt de Dienst om het nummer toe te voegen aan de Mijn Toeslagen-omgeving. "Dan kunnen we u bellen als we iets belangrijks willen vertellen over uw toeslag. Of als we een vraag hebben of een tip willen geven. We gebruiken het telefoonnummer alleen als het over uw toeslag gaat."

De Belastingdienst waarschuwde eerder voor verdachte telefoontjes waarbij oplichters zich voordoen alsof ze medewerkers van de Belastingdienst zijn. "Wij sturen nooit directe betaalverzoeken. Als u geld aan ons moet betalen - en niet op aangifte betaalt -, krijgt u van ons een brief of een (naheffings)aanslag met betaalinformatie. Uw aanslagen kunt u altijd terugvinden in Mijn Belastingdienst, Mijn Belastingdienst Zakelijk of Mijn Toeslagen", aldus de fiscus.

Via Mijn Toeslagen kunnen burgers digitaal allerlei zaken rondom hun toeslagen regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Bijna zes miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. Sinds maart van dit jaar is het verplicht om via DigiD op de Mijn Toeslagen-omgeving in te loggen. Daarnaast werd dezelfde maand de nieuwe app Toeslagen gelanceerd.