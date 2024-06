Minister: gelijktijdige introductie van offline en online digitale euro

De offline versie van de digitale euro moet gelijktijdig met de online versie worden geïntroduceerd, en niet pas later zoals de Europese Centrale Bank (ECB) wil. Dat laat demissionair minister Van Weyenberg van Financiën weten in een verslag over de Ecofinraad die vorige week plaatsvond. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten. De digitale euro werd vorige week tijdens een bijeenkomst door de Ecofinraad besproken.

Eerder had de ECB aangegeven dat het de optie wil openhouden om de offline versie van de digitale euro pas na de online versie uit te geven. "Hier was in de Raad, en ook bij Nederland, geen steun voor. Een duidelijke meerderheid van de lidstaten is voorstander van de gelijktijdige introductie van de offline en online digitale euro. Het is juist een offline digitale euro die van groot belang is voor de toegevoegde waarde voor een consument en die een terugvaloptie biedt wanneer er een stroom- of internetstoring is", aldus Van Weyenberg.

De minister voegt toe dat bij het offline gebruik van de digitale euro er rekening moet worden gehouden met risico's voor witwassen, terrorismefinanciering en fraude. "Bij gebruik van de offline functionaliteit zijn alleen de betaler en de begunstigde op de hoogte van de details van de transactie, ook nadat deze is afgewikkeld. Hiermee biedt een mogelijke digitale euro meer privacy dan bestaande digitale betaalopties", merkt Van Weyenberg op (pdf).

Rekening-gebaseerd

In het voorstel van de Europese Commissie voor de digitale euro is gekozen voor een rekening-gebaseerde munt, wat inhoudt dat burgers een digitale eurorekening moeten openen en persoonsgegevens delen. Minister Van Weyenberg merkt op dat het Eurosysteem hier op dit moment ook vanuit gaat. "Omdat token-based systemen nog onvoldoende ontwikkeld zijn."

Wel stelt de bewindsman dat Nederland zich uitspreekt dat de wetgeving technologieneutraal wordt geformuleerd zodat, "indien opportuun", er kan worden overgegaan van een account- naar token-gebaseerd systeem. De ChristenUnie en VVD kwamen eerder met een motie waarin ze stelden dat een token-gebaseerde toepassing van de digitale euro beter aansluit bij de aard en eigenschappen van contant geld.