NFI ontwikkelt nieuwe software voor uitvoeren van dna-onderzoek

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft nieuwe software ontwikkeld voor het uitvoeren van dna-onderzoek. ProbRank, zoals het programma heet, moet helpen bij het analyseren en vergelijken van ingewikkelde sporen waarvan kenmerken missen, of van sporen die dna van meerdere personen bevatten.

Een dna-profiel dat uit een forensisch spoor is verkregen wordt weergegeven door een serie piekjes, waarbij elk piekje een kenmerk op het dna voorstelt. ProbRank neemt in aanvulling op eerdere methodes, niet alleen de plaats van de pieken, maar ook de piekhoogtes mee in de berekeningen. Wanneer in een gemengd dna-profiel de ene persoon meer dna heeft bijgedragen dan de ander, zijn hun pieken verschillend van hoogte.

"In principe geldt: hoe meer DNA, hoe hoger de pieken. ProbRank weegt in de berekening mee of de pieken die van dezelfde persoon zijn ook qua hoogte bij elkaar passen. De nieuwe methode kan hiermee nog nauwkeuriger de overeenkomsten detecteren", zegt wetenschappelijk onderzoeker Jerry Hoogenboom van het NFI.

Het kan voorkomen dat bij de vergelijking van een complex spoor met de dna-databank voor strafzaken geen personen worden gevonden, omdat er teveel combinaties mogelijk zijn met de pieken. Dat komt doordat veel mensen dna aan een spoor hebben bijgedragen. "In die zaken is er nu meer kans om een persoon die daadwerkelijk DNA heeft bijgedragen te vinden, omdat ProbRank ook de hoogtes meeneemt en of die overeenkomen. Dat is heel informatief", voegt de onderzoeker toe.

ProbRank wordt deze zomer ingevoerd bij de Snelle ID-lijn, waarin het NFI het hele dna-proces heeft geautomatiseerd. Politie en Openbaar Ministerie in Rotterdam maken gebruik van de Snelle ID-lijn en ontvangen standaard al na drie dagen automatisch antwoord of het aangetroffen dna op een plaats delict een match geeft met de dna-databank of niet.

"Dankzij ProbRank kan de Snelle ID-lijn straks het DNA van personen waarvan minder DNA in het spoor zit ook vergelijken met de DNA-databank en aangeven of er een persoon is gevonden, met de bijbehorende bewijskracht", laat softwareontwerper Martin Slagter van het NFI weten. Het NFI is nu bezig met de validatiefase.