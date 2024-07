Justitie kijkt voor aanpak fraude naar interventies op 'verdachte apparaten'

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kijkt voor de aanpak van online fraude naar interventies op 'verdachte apparaten', omdat fraudeurs vaak vanaf dezelfde apparaten fraude plegen. Dat schrijven demissionair ministers Yesilgoz van Justitie en Veiligheid, Van Weyenberg van Financiën en Adriaansens van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer over de integrale aanpak van online fraude.

Volgens de bewindspersonen blijkt dat fraudeurs vaak gebruikmaken van dezelfde apparaten voor het plegen van fraude. "Het plegen van een interventie op een dergelijk verdacht apparaat (of: suspicious device) zou mogelijk dus effectief kunnen zijn in de bestrijding van fraude", zo voegen ze toe. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Deloitte een onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke pilot en de technische, organisatorische en juridische randvoorwaarden voor gegevensdeling over 'suspicious devices'.

Uit de Integrale Aanpak Online Fraude blijkt dat de politie in het eerste kwartaal van dit jaar een pilot ´suspicious devices' is gestart, maar details worden niet gegeven. In de Aanpak staat ook dat beperkingen met betrekking tot gegevensdeling (voornamelijk persoonsgegevens van vermoedelijke daders) als één van de grootste belemmeringen wordt ervaren voor een effectieve aanpak van online fraude.

"In het kader van de integrale aanpak worden mogelijkheden en problemen bij het delen van gegevens in kaart gebracht en geanalyseerd met als doel het vinden en creëren van mogelijkheden, om het delen van gegevens mogelijk te maken en tegelijkertijd te zorgen voor waarborgen van betrokkenen om disproportionele maatregelen te voorkomen", zo laat de Aanpak verder weten.

De ministers bevestigen dit. "Tegelijkertijd maakt de samenwerking in de integrale aanpak ons ook bewust van de belemmeringen. Inhoudelijk staan daarbij de juridische belemmeringen met betrekking tot gegevensdeling bovenaan de lijst." Aanvullend stellen de bewindspersonen dat er 'bijzondere aandacht nodig is voor het creëren van mogelijkheden voor gegevensdeling tussen overheid en bedrijfsleven, indien deze een effectieve aanpak van online fraude bevorderen (uiteraard binnen het juridisch kader van privacybescherming).'