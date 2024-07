Juniper komt met noodpatch voor kritieke authentication bypass

Netwerkfabrikant Juniper heeft een noodpatch uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid in Session Smart Router, Session Smart Conductor en WAN Assurance Router waardoor een aanvaller de authenticatie kan omzeilen en volledige controle over het apparaat kan krijgen. Session Smart Router is een software-gebaseerde router, die via Smart Conductor onder andere is te beheren en monitoren. WAN Assurance wordt ook gebruikt voor netwerkbeheer.

Een kritieke kwetsbaarheid (CVE-2024-2973) in de platformen maakt een authentication bypass mogelijk, waarna een aanvaller het systeem kan overnemen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0. Juniper is niet bekend met misbruik van de kwetsbaarheid, die het zelf ontdekte, en roept klanten op om de beschikbaar gestelde updates te installeren.