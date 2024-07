Chatcontrole in oktober opnieuw op Europese politieke agenda

Het plan voor de invoering van chatcontrole, om zo chatberichten van Europese burgers te kunnen controleren, staat in oktober opnieuw op de Europese politieke agenda. Dat meldt Patrick Breyer, Europarlementariër voor de Piratenpartij. Onlangs werd een stemming in de Raad van de Europese Unie over het plan door voormalig EU-voorzitter België geschrapt, omdat er toch niet voldoende voorstemmers bleken te zijn.

De Belgische autoriteiten hadden als EU-voorzitter een voorstel bedacht waardoor "hoog risicovolle" chatdiensten zouden worden verplicht om overheidssoftware toe te voegen waarmee alle berichten van Europese gebruikers worden geïnspecteerd. Dit kreeg de naam "upload moderation". Gebruikers die niet met de controle akkoord zouden gaan zouden dan geen foto's, video en url's meer via de betreffende chatapp kunnen versturen.

Al jaren waarschuwen experts, burgerrechtenbewegingen en aanbieders van allerlei chatdiensten voor de grote gevolgen die een dergelijke controle door de autoriteiten zal hebben voor de privacy en security van internetgebruikers. In aanloop naar de geplande stemming maakten chatdiensten zoals Threema en Signal nogmaals bekend dat ze de EU zouden verlaten als een dergelijke controle wordt ingevoerd.

Stemming

Duitsland en Polen zijn binnen de EU de grootste tegenstanders van chatcontrole en zouden tegenstemmen. Nederland, Estland, Slovenië, Tsjechië en Oostenrijk zouden zich van stemming onthouden, meldt e-maildienst Tuta . Het aantal voorstemmers bedroeg 63,7 procent van de EU-bevolking. Om het voorstel goedgekeurd te krijgen is 65 procent nodig. Eerder werd al bekend dat één land het verschil maakt of het voorstel wordt aangenomen of verworpen.

De gesprekken over chatcontrole vinden al twee jaar plaats. De stemming van eind juni, die uiteindelijk toch niet doorging, werd gepland omdat Frankrijk de blokkerende minderheid had verlaten en mogelijk voor zou stemmen. Zelfs met Frankrijk was er uiteindelijk geen meerderheid voor het plan. Het is nu de tweede keer op rij dat het de EU-landen niet lukt om een akkoord over chatcontrole te bereiken. Volgens Tuta is het Nazi- en Stasi-verleden van Duitsland de reden dat het land zo fel gekeerd is tegen staatssurveillance.

Dat de stemming eind juni niet doorging wil niet zeggen dat chatcontrole van de agenda is verdwenen. België had al aangegeven dat het land het voorstel wil 'finetunen'. Breyer meldt dat chatcontrole door de nieuwe EU-voorzitter Hongarije op de agenda is gezet (pdf) om in oktober te worden besproken, waarna er in december over gestemd kan worden. "We moeten ons nu voorbereiden", zo roept de Europarlementariër op.