Politie Den Haag laat deelnemers hackathon aan echte cyberzaken werken

De politie organiseert opnieuw een hackathon waarbij het deelnemers aan echte cyberzaken laat werken. De zaken worden voorafgaand aan het evenement geanonimiseerd. "Zo kunnen ook de deelnemers zonder strafrechtelijke bevoegdheden werken aan de zaken", aldus de politie. De zaken gaan over digitale criminaliteit die de politie het meest ziet, zoals phishing, WhatsAppfraude en bankhelpdeskfraude.

Via de hackathon hoopt de politie aanknopingspunten te vinden om de zaken op een later moment op te kunnen lossen. "We kunnen de kennis van private partijen als politie ook goed gebruiken, omdat zij natuurlijk anders tegen bepaalde problemen aankijken dan wij. Tijdens deze hackathon proberen we deze kennis te bundelen", zegt Bryan Sewberath Misser, één van de organisatoren. De hackathon vindt plaats op vrijdag 11 oktober op het hoofdbureau van Microsoft Nederland bij Schiphol en wordt georganiseerd door de politie Den Haag en het Openbaar Ministerie Den Haag.