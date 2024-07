Van Huffelen: function-creep aandachtspunt bij digitaal reisdocument

Function-creep is een aandachtspunt bij het opstellen van een juridisch kader voor het digitaal reisdocument, dat mogelijk in de toekomst in de wallet-app voor de Europese digitale identiteit kan worden opgeslagen. Dat laat demissionair staatssecretaris Van Huffelen voor Digitalisering weten.

Begin dit jaar is op Schiphol een proef gestart met een digitaal reisdocument op de smartphone van reizigers, het Digital Travel Credential (DTC). Bij de pilot creëren deelnemers zelf een digitaal reisdocument door via een smartphone-app de chip van hun paspoort uit te lezen. Vervolgens moet er een selfie worden gemaakt. De paspoortgegevens worden dan via een speciaal ontwikkelde app geüpload, in combinatie met de gezichtsfoto. De grenscontroleautoriteit controleert de data. Bij aankomst op Schiphol gaan deelnemers door een speciale DTC ‘Tap & Go’ grenspoort.

Op basis van een gezichtsscan wordt vervolgens het DTC opgehaald. Deelnemers houden vervolgens hun paspoort tegen de grenspoort aan. Als er een match is tussen het DTC en het aangeboden paspoort en er zijn geen bijzonderheden uit de eerder uitgevoerde controles naar voren gekomen, kan de grens worden gepasseerd. Een fysiek paspoort blijft voor de pilot wel nodig. De verwachting is dat de reiziger op deze manier het grensproces sneller kan doorlopen.

GroenLinks-PvdA stelde vragen over function-creep bij het DTC en wat de gevolgen zijn voor reizigers die geen gebruik kunnen of willen maken van het DTC. Van Huffelen stelt dat het normale proces voor reizigers die het DTC niet willen of kunnen gebruiken hetzelfde blijft. Via het DTC is het echter eenvoudiger geworden om documenten te controleren op echtheid en te koppelen aan de rechtmatig houder, merkt ze op (pdf).

"De DTC kan als vervolgstap gezien worden. Een stap die, gezien het mondiaal toenemen van reizigersaantallen, druk op de arbeidsmarkt en verwachtingen van reizigers ook nodig is. In Nederland, maar ook daarbuiten. De DTC kan de verwerkingstijd per reiziger aan de grens doen afnemen. De druk op personeel neemt daardoor af en dat zal in rijvorming te merken zijn", gaat de staatssecretaris verder.

Wat betreft de risico's van function-creep is dit volgens Van Huffelen een aandachtspunt bij het scheppen van het juridisch kader. "Het functioneren van het paspoort is duidelijk juridisch ingebed. Daar geldt dat een houder zelf verantwoordelijk is voor het al dan niet delen van diens document. Op dit punt zullen we afwachten hoe de conceptverordening de DTC juridisch zal duiden."

Europese digitale identiteit

NSC merkte op dat het DTC zeer vergelijkbaar is met de Europese digitale identiteit en vroeg of er ambities zijn om die samen te voegen. Van Huffelen antwoordt dat het DTC en de Europese digitale identiteit verschillen trajecten zijn die elkaar kunnen aanvullen. "De samenhang tussen deze trajecten wordt daarom zowel op Europees als nationaal niveau in de gaten gehouden." De staatssecretaris noemt het niet ondenkbaar dat in een later stadium het DTC ook is op te slaan in de wallet-app voor de Europese digitale identiteit.