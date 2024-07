Meta's 'betaal of oké' model' in strijd met DMA oordeelt Brussel

Het 'betaal of oké' model dat Meta hanteert voor Facebook en Instagram is in strijd met de DMA-wetgeving, zo stelt de Europese Commissie op basis van voorlopige bevindingen. De 'binaire keuze' dwingt gebruikers om toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties of het betalen van een maandelijks bedrag, aldus Brussel.

"Online platforms verzamelen vaak persoonlijke data op hun eigen en third-party diensten om online advertentiediensten te bieden. Vanwege hun positie in digitale markten, kunnen gatekeepers allerlei voorwaarden aan hun grote aantallen gebruikers opleggen, waardoor ze grote hoeveelheden persoonlijke data kunnen verzamelen. Dit geeft ze voordelen ten opzichte van concurrenten die geen toegang tot dergelijke hoeveelheden data hebben, wat barrières opwerpt voor het aanbieden van online advertentiediensten en sociale netwerkdiensten", aldus de Europese Commissie.

De DMA-wetgeving verplicht dat gatekeepers, platforms met grote aantallen gebruikers, toestemming vragen aan gebruikers voor het combineren van hun persoonlijke data op verschillende platforms en andere diensten. Wanneer gebruikers weigeren zouden ze nog steeds toegang moeten kunnen hebben, alleen dan tot een minder gepersonaliseerd alternatief. "Gatekeepers kunnen het gebruik van de dienst of bepaalde functionaliteiten niet afhankelijk maken van de toestemming van gebruikers", laat de Europese Commissie verder weten.

In het geval van Meta's 'betaal of oké' model voldoet dit advertentiemodel niet aan de DMA. Zo kunnen gebruikers niet kiezen voor een dienst die minder van hun persoonlijke data gebruikt maar gelijk is aan de 'gepersonaliseerde advertenties' gebaseerde dienst. Daarnaast kunnen gebruikers hun rechten niet uitoefenen met betrekking tot het vrijelijk geven van toestemming voor het combineren van hun persoonlijke data.

"Om aan de DMA te voldoen, moeten gebruikers die geen toestemming geven nog steeds toegang krijgen tot een gelijkwaardige dienst die minder van hun persoonlijke data gebruikt, in dit geval voor gerichte advertenties", stelt Brussel. Meta mag nu op de voorlopige bevindingen reageren, waarna de Europese Commissie met een definitief oordeel komt. Als blijkt dat Meta in strijd met de DMA heeft gehandeld kan het een boete krijgen die tien procent van de wereldwijde omzet bedraagt. Als het bedrijf vaker op de vingers is getikt kan dit oplopen tot twintig procent.