Australiër aangeklaagd voor opzetten ‘evil twin’ wifi-netwerk tijdens vlucht

Het risico op AitM (Attacker in the Middle) aanvallen kunt u enorm verkleinen door, in uw browser, "https only" aan te zetten - zoals ik beschreef in punt 9 in https://security.nl/posting/840236/Veilig+inloggen en, afgelopen nacht, in (Engelstalig https://infosec.exchange/@ErikvanStraten/112714124837257580 Nb. het aanzetten van "https only" betekentdat u geen http meer kunt gebruiken; zie https://security.nl/posting/840518 voor details.