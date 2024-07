AP: privacyklachten blijven door capaciteitstekort langer liggen

Door een gebrek aan personeel blijven klachten en tips die bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden ingediend langer liggen, zo laat de toezichthouder in het jaarverslag over 2023 weten (pdf). In totaal ontving de AP vorig jaar 12.300 klachten en tips van mensen over mogelijke privacyschendingen. Zes procent minder dan in 2022.

In de meeste gevallen gingen de klachten over organisaties die de privacyrechten van degenen die de klacht indienden niet (volledig) faciliteerden, zoals het recht op inzage. De AP ontving ook veel klachten over het verwerken van persoonsgegevens zonder een AVG-grondslag en de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving (RgR). De afname van het aantal tips komt volgens de AP door een tekort aan capaciteit, waardoor de openingstijden van het telefonisch spreekuur zijn ingeperkt tot acht uur per week.

"Helaas duurde het nog steeds langer dan wenselijk voordat de AP een klacht in behandeling kon nemen. Dit komt door het capaciteitstekort van de AP", zo legt de toezichthouder uit. Vorig jaar werden bijna 2400 AVG-klachten afgehandeld. Voor het wegwerken van de achterstand van nog onbehandelde en in behandeling zijn de klachten uit 2022 is externe capaciteit ingehuurd. Het merendeel van deze klachten is inmiddels afgehandeld.

"Door de toename van het aantal nieuwe ontvangen AVG/RgR-klachten en de beperkte capaciteit/bezetting is de werkvoorraad uit 2023 helaas weer verder opgelopen. De totale werkvoorraad bedraagt nu ongeveer 1.650 klachten, waarvan ruim 80 procent uit 2023. Daarnaast hebben we nog ruim 500 klachten in behandeling", laat de AP verder weten.

Het aantal medewerkers bij de AP groeide vorig jaar van 238 fte naar 260 fte. De toezichthouder spreekt van een mooi resultaat, maar voegt toe dat het aantal vacatures nog steeds zeer fors is, net als het beroep dat de AP moet doen op externe inhuur. Zo is er in bepaalde juridische functies nog een tekort aan capaciteit. Het personeelstekort bedroeg eind 2023 ongeveer 37 fte.

Eigen datalekken en klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens ontving vorig jaar niet alleen meldingen van datalekken, maar kreeg daar ook zelf mee te maken. Er werden in totaal 84 beveiligingsincidenten gemeld, waarvan er bij 42 persoonsgegevens betrokken waren. In vijf gevallen ging het om een datalek dat onder de meldplicht datalekken valt en dat de AP bij zichzelf moest melden. Tevens werden er 110 klachten over de toezichthouder ingediend, tegenover 21 een jaar eerder.

De AP noemt het opvallend dat een aantal klachten afkomstig is van mensen die gewend zijn om veel te klagen, zowel bij de AP als bij andere organisaties. "Ook als de AP zich genoeg heeft ingezet om deze klachten te behandelen. Daarbij vertonen deze klagers ook ongewenst gedrag in de omgang met AP-medewerkers en door ‘gestapeld’ AVG-klachten, RgR-klachten, Woo-verzoeken en Awb-klachten in te dienen", zo stelt de toezichthouder. Die heeft een werkgroep ingesteld die onder meer gaat bekijken hoe het hiermee kan omgaan.