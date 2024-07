Spotify test versturen van NL-Alert-achtige waarschuwingen in Zweden

Spotify is in Zweden een proef gestart, waarbij het publieke waarschuwingen van de overheid verstuurt, vergelijkbaar met de berichten van NL-Alert in Nederland. De feature werd door een reverse engineer in de code van de Spotify-app ontdekt. Daarin staat dat berichten van het Zweedse 'Viktigt meddelande till allmänheten' (VMA) aan gebruikers worden doorgeven. VMA is het Zweedse waarschuwingssysteem waarbij inwoners van het land via radio, televisie, apps, sms-berichten en 'voice messages' over incidenten en rampen worden ingelicht.

Spotify bevestigt tegenover TechCrunch de aanwezigheid en test van de feature. Mogelijk dat Spotify hiermee gebruikers zover wil krijgen dat ze pushnotificaties van de app inschakelen of kan het positie van de muziekapp als essentieel versterken, zo theoretiseert de engineer die de feature ontdekte. Spotify zelf stelt alleen dat het geregeld tests uitvoert om de gebruikerservaring te verbeteren en dat de test vooralsnog alleen in Zweden plaatsvindt.