Organisaties willen dat Brussel Apple aanpakt wegens app- en browservrijheid

Verschillende organisaties, waaronder Android-appstore F-Droid, leverancier van Googlevrije Androidtelefoons Murena en burgerrechtenbewegingen EDRi en Privacy International, willen dat de Europese Commissie Apple aanpakt omdat het bedrijf gebruikers tegenwerkt bij het kiezen van apps en browsers en daarmee de Digital Markets Act (DMA) overtreedt.

Door de DMA moet Apple het aanbieden van apps buiten de App Store mogelijk maken. Naast alternatieve appstores kwam Apple ook met het 'web distribution' model, waardoor iPhone-bezitters een app direct via een website kunnen downloaden. Verder moet het bedrijf gebruikers een browserkeuzescherm bieden, zodat er een alternatief voor de standaard geïnstalleerde Safari-browser wordt geboden. Op alle vlakken schiet Apple tekort en overtreedt de DMA, aldus de organisaties.

Partijen die een alternatieve appstore willen lanceren moeten eerst door Apple worden goedgekeurd. App-ontwikkelaars die buiten de Apple App Store apps willen aanbieden moeten een “Core Technology Fee” (CTF) bieden en aan allerlei verplichte eisen voldoen. Apple claimt dat dit noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de apps geen malware bevatten, maar volgens de organisaties heeft Apple geen bewijs geboden dat alternatieve appstores niet een zelfde controle kunnen uitvoeren.

Een ander kritiekpunt betreft het browserkeuzescherm dat Apple biedt. Dat is volgens de organisaties zo ontworpen dat het bewust zo moeilijk mogelijk voor gebruikers wordt gemaakt om een andere browser dan Safari op iPhones en iPads te kiezen. Daarbij past Apple "klassieke misleidende ontwerptactieken" toe, aldus de kritiek. Zo wordt het browserkeuzescherm pas getoond bij het openen van Safari.

Apple verbood browserontwikkelaars lange tijd om een eigen browser-engine te gebruiken. Alle browserontwikkelaars moesten Apples WebKit-engine gebruiken. Apple heeft inmiddels toegezegd dat het browser-ontwikkelaars een eigen engine laat gebruiken, maar in plaats van gebruikers hun bestaande versie van bijvoorbeeld Chrome of Firefox te laten updaten, verplicht Apple dat de 'post-DMA-versie' van de browser als aparte app wordt aangeboden, wat allerlei extra handelingen van gebruikers vereist.

Als laatste willen de organisaties dat Apple het toestaat om alternatieve besturingssystemen op iPhones en iPads te installeren. Het verzoek aan de Europese Commissie is afkomstig van Cryptee, European Digital Rights (EDRi), Article 19, F-Droid, Free Software Foundation Europe, Gesellschaft für Freiheitsrechte, Guardian Project, Murena Privacy International en The App Fair Project. Onlangs kondigde Brussel al aan dat het een onderzoek is gestart naar Apples regels voor alternatieve appstores en sideloading.