SNS hoeft slachtoffer bankhelpdeskfraude geen 27.000 euro te vergoeden

De SNS Bank hoeft een klant die slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd geen 27.000 euro te vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant heeft een betaal- en een spaarrekening bij SNS. De betaalrekening is gekoppeld aan een zakelijke rekening die de klant bij Knab heeft. Vorig jaar juli werd de klant slachtoffer van bankhelpdeskfraude.

Een oplichter belde de klant een deed zich daarbij voor als SNS-medewerker. De oplichter vertelde de klant dat er verdachte transacties op zijn betaalrekening te zien waren. De klant vroeg de oplichter vervolgens of hij écht werkzaam was bij de bank. Aan de hand van het telefoonnummer waarmee hij werd gebeld, kon de klant dat verifiëren, aldus de oplichter. De klant zag dat het telefoonnummer overeenkwam met een telefoonnummer dat op de website van SNS vermeld staat.

De oplichter vroeg de klant ook of hij rekeningen bij andere banken had. Daarop gaf de klant aan rekeningen bij Knab en de Rabobank te hebben. Vervolgens bood de oplichter de klant aan om te helpen met het blokkeren van de verdachte transacties. Hiervoor moest de klant het programma AnyDesk installeren, waarmee zijn computer op afstand kon worden overgenomen.

De klant moest in opdracht van de oplichter meerdere blokkeringsacties uitvoeren. Ook kreeg de klant de instructie om niet op de bankrekening te kijken. Tijdens het telefoongesprek gaf de klant aan dat dat hij ’s avonds gedeeltelijk verhinderd was waarop de oplichter aangaf hem op een later tijdstip opnieuw te bellen. Tevens liet de oplichter weten dat het geld van de klant veilig was gesteld.

In de tussentijd had de oplichter zo'n 4.000 euro van de spaarrekening van de klant overgeboekt naar de betaalrekening en dat bedrag naar een andere, onbekende rekening overgemaakt. Verder werd de overboekingslimiet, vier uur nadat de oplichter dit had aangepast, verhoogd van 5.000 euro naar 40.000 euro. SNS stuurde hierover een e-mail en sms naar de klant.

De klant werd 's avonds weer door de oplichter gebeld, met de mededeling dat er opnieuw verdachte transacties waren gesignaleerd. Opnieuw installeerde de klant AnyDesk op zijn computer. Van de spaarrekening werd 30.000 euro overgeboekt naar de betaalrekening. Van de betaalrekening is in twee transacties bijna 35.000 euro overgeboekt naar de zakelijke rekening. Vervolgens is in drie transacties van de zakelijke rekening 35.000 euro overgeboekt naar voor de klant onbekende derden.

Geen vergoeding

Van de 39.000 euro die werd gestolen heeft SNS 4.000 euro vergoed. De bank heeft het verzoek om de transacties met betrekking tot de zakelijke rekening te vergoeden afgewezen, omdat de klant de begunstigde van deze overboekingen was en de bank deze overboekingen daardoor niet kwalificeert als verliezen waarvoor de klant gecompenseerd moet worden. Knab wist 7800 euro veilig te stellen en wees een verzoek van de klant tot compensatie af. De klant wil dat SNS de resterende 27.200 euro vergoedt.

Het telefoongesprek van de oplichter vond de klant naar eigen zeggen niet vreemd, omdat hij eerder in verband met een verdachte transactie door de bank was gebeld. Daarnaast vindt de klant dat het fraudedetectiesysteem van de bank heeft gefaald. Vanwege de limietverhoging had de bank uit voorzorg met de klant contact moeten opnemen. Het sms-bericht dat de bank verstuurde, zag de klant te laat en ook stond daarin niet vermeld met welk bedrag de limiet is gewijzigd.

SNS stelt in het verweer dat de klant is gebeld door het telefoonnummer dat van de ‘Reisverzekering Alarmcentrale’ is en niet van de bank. Verder heeft de bank erop gewezen dat de klant niet werd overgehaald om het geld veilig te stellen op een veilige rekening bij de bank. Ook heeft de bank gesteld dat de overboekingen naar de zakelijke rekening niet als verliezen kwalificeren. De klant was namelijk de begunstigde van deze overboekingen.

Het Kifid kan zich vinden in het verweer van de bank. "Aan de definitie van bankhelpdeskfraude in de zin van de coulanceregeling is niet voldaan en de consument heeft daarom geen recht op een vergoeding onder die regeling", aldus het klachteninstituut. In de 'coulanceregeling' staan de eisen waaraan slachtoffers van bankhelpdeskfraude moeten voldoen om in aanmerking voor een vergoeding te komen. Daarnaast vindt het Kifid dat van SNS niet verwacht kan worden dat de bank persoonlijk contact opneemt met al haar klanten die een limietverhoging aanvragen. Volgens het Kifid heeft de klant grof nalatig gehandeld. Het klachteninstituut verklaarde de klacht ongegrond en wees de vordering af (pdf).