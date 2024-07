Internetconsultatie over voorstel dat NIS2 implementeert levert 111 reacties op

De Internetconsultatie over het wetsvoorstel Cyberbeveiligingswet, die de Europese NIS2-richtlijn implementeert, heeft 111 openbare reacties opgeleverd. Het publiek kon de afgelopen zes weken op het voorstel reageren. De NIS2-richtlijn is een herziening van de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging uit 2016 en wil meer duidelijkheid scheppen, de implementatie verbeteren en inspelen op ontwikkelingen op dit gebied.

De richtlijn dekt meer sectoren en activiteiten dan voorheen, stroomlijnt de rapporteringsverplichtingen en pakt de beveiliging van de toeleveringsketen aan. Zo moeten meer entiteiten en sectoren maatregelen nemen om zich tegen cyberaanvallen te beschermen. Het gaat dan om sectoren als energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, openbaar bestuur en ruimtevaart. Ook wordt een kader vastgesteld voor betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende autoriteiten en lidstaten.

Nu de Internetconsultatie is afgerond wordt gekeken of het wetsvoorstel moet worden aangepast en of de toelichting op het voorstel moet worden aangevuld. Nadat dit is gebeurd, volgt via de ministerraad, de aanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State voor haar advies op het wetsvoorstel. Daarna wordt het voorstel in de Tweede en Eerste Kamer behandeld.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) laat weten dat in de tussentijd het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan de algemene maatregel van bestuur voor het uitwerken van de Cyberbeveiligingswet. Bij het opstellen van deze maatregel zullen onder meer de reacties die via de Internetconsultatie zijn binnengekomen worden meegenomen, aldus de NCTV.

De Rijksoverheid adviseert organisaties niet af te wachten totdat de Cyberbeveiligingswet in werking is getreden. "De risico’s die organisaties en systemen lopen, zijn er immers nu ook al." Onder andere de Dutch Data Center Association, ICANN, Euronext, Netbeheer Nederland, NLdigital, SURF, Stichting DINL, Stichting BREIN, Cisco, IBM, VNO-NCW en MKB Nederland, ENGIE en Cyberveillig Nederland hebben een openbare reactie op het wetsvoorstel gegeven.