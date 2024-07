NCTV: 44 procent Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen

44 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen en driekwart verwacht dat een cyberdreiging zich zal voordoen, zo stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in de nieuwste versie van de Risico- en Crisisbarometer. Het publieksonderzoek naar hoe de bevolking risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid ervaart wordt twee keer per jaar gehouden.

Op de vraag waar men zich zorgen over maakt staan cyberdreigingen op de tweede plek, achter spanningen tussen bevolkingsgroepen. Zowel als het gaat om gebeurtenissen die een risico of een dreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid als de kans dat dit zich voordoet, noemt driekwart van de ruim 2200 deelnemers cyberdreigingen. Verder geeft een meerderheid aan geen of zeer weinig kennis van cyberdreigingen te hebben.

De impact van een cyberdreiging voor de Nederlandse samenleving wordt minder groot geacht. 55 procent denkt dat dit zeer ernstig/catastrofaal zal zijn. De gevolgen van het stoppen van vitale processen, geopolitieke en militaire dreigingen, stralingsongevallen en terrorisme worden groter geacht. Op de vraag of men vindt dat de overheid genoeg doet om het risico van cyberdreigingen te voorkomen vindt 37 procent dat de overheid te weinig doet.

Deelnemers konden door middel van een open vraag aangeven welke actie zij ondernamen om zich tegen de verschillende dreigingen te beschermen. Om zich te wapenen tegen online gevaren nemen deelnemers maatregelen zoals het beveiligen van hun computer, regelmatig back-ups maken van data, het veranderen van wachtwoorden en het afschermen van socialmedia-accounts.