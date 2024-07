Europol uit opnieuw zorgen over impact van encryptie en 5G-roaming

Europol heeft opnieuw haar zorgen geuit over de impact die encryptie en 5G-roaming op de werkzaamheden van opsporingsdiensten hebben. Vorige maand kwam de Europese opsporingsdienst al met het "First Report on Encryption", waarin een aantal specifieke technologieën werden beschreven waarover Europol en de andere diensten zich zorgen maken. Het gaat onder andere om 'home routing' of 5G-roaming. Vandaag is het met een nieuw 'position paper' gekomen waarin het opnieuw waarschuwt voor de risico's van deze technologie.

Home routing maakt het mogelijk voor een telecomprovider om een klant service te blijven bieden als die zich in het buitenland bevindt. Dit houdt in dat het verkeer van deze klant nog steeds door zijn telecomprovider in zijn eigen land wordt verwerkt in plaats van de provider in het land dat hij bezoekt. "Dit houdt in dat de buitenlandse serviceprovider na een gerechtelijk verzoek geen data aan opsporingsdiensten kan overhandigen, als de binnenlandse provider Privacy Enhancing Technologies (PET) in home routing heeft ingeschakeld", aldus Europol.

Dit komt omdat de encryptiesleutels gebruikt voor de communicatiedata niet voor de buitenlandse serviceprovider beschikbaar zijn, waardoor de data niet ontsleuteld kan worden aangeboden, aldus de Europese opsporingsdienst. Dit zorgt ervoor dat het verkeer van elke verdachte die een buitenlandse simkaart gebruikt niet langer kan worden onderschept. "Dit probleem doet zich zowel voor als een buitenlandse burger zijn eigen (buitenlandse) simkaart in een ander land gebruikt, als wanneer burgers een buitenlandse simkaart in hun eigen land gebruiken."

De enige uitzondering is wanneer een binnenlandse serviceprovider een overeenkomst heeft met serviceproviders in andere landen waarbij de Privacy Enhancing Technologies in home routing worden uitgeschakeld. Volgens Europol is het noodzakelijk dat er een oplossing wordt gevonden waardoor wettelijk toegestane interceptie bij verdachten mogelijk wordt. De dienst pleit er dan ook voor om nieuwe technologieën zo te ontwerpen dat 'lawful access' mogelijk is.

Encryptie

Europol heeft in het verleden geregeld gesteld dat encryptie het werk van opsporingsdiensten lastiger maakt en de technologie onder andere wordt gebruikt om misbruikmateriaal te verspreiden. Gisteren kwam de dienst opnieuw met een bericht waarin het stelt dat end-to-end versleutelde applicaties worden gebruikt voor het uitwisselen van misbruikmateriaal en dat versleutelde applicaties het mogelijk maken voor aanbieders en afnemers van dit materiaal om met elkaar te communiceren. "Het gebruik van encryptie door overtreders en AI-gegenereerd misbruikmateriaal laten zien hoe technologische ontwikkelingen extra uitdagingen vormen voor justitie bij het waarborgen van de openbare veiligheid", laat Europol weten.