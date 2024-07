MacOS-app ChatGPT sloeg gesprekken lokaal onversleuteld op

De vorige week gelanceerde macOS-applicatie van ChatGPT sloeg gesprekken met de chatbot lokaal onversleuteld op en maakt geen gebruik van een sandbox. Daardoor konden andere applicaties toegang tot de plaintext data krijgen. OpenAI heeft een nieuwe versie van de app uitgebracht waarbij de chatgesprekken nu wel worden versleuteld.

"MacOS blokkeert sinds macOS Mojave 10.14 (6 jaar geleden) toegang tot privédata van gebruikers. Elke app die toegang tot privédata wil (Calendar, Contacts, Mail, Photos, elke third-party app sandbox, etc.) vereist nu expliciete toegang van gebruikers. OpenAI heeft ervoor gekozen de sandbox niet te gebruiken en slaat gesprekken op een niet-beveiligde locatie in plaintext op, waarbij al deze ingebouwde bescherming wordt uitgeschakeld", aldus app-ontwikkelaar Pedro José Pereira Vieito, die hier eerder deze week voor waarschuwde.

De ontwikkelaar maakte ter demonstratie een applicatie die de onbeveiligde ChatGPT-geschiedenis kan stelen. The Verge vroeg OpenAI om opheldering, waarna het bedrijf met een update kwam. Deze versie versleutelt de chatgesprekken wel. Er wordt echter nog geen gebruik gemaakt van sandboxing. "Ik blijf hopen dat ze de app voor verbeterde bescherming in de toekomst sandboxen", laat Pereira Vieito in een reactie op de update weten.