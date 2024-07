Consumentenbond hekelt bunq over onduidelijkheid coulanceregeling

De Consumentenbond ontvang signalen dat sommige bunq-klanten die slachtoffer van helpdeskfraude zijn geworden minder compensatie krijgen dan ze hadden gehoopt en is kritisch dat de bank ondernemers en zzp'ers niet vergoedt. De bank had eerder aangeven slachtoffers toch te zullen compenseren, nadat het dit eerder niet van plan was. Een groot deel van de slachtoffers lijkt volgens de Consumentenbond naar tevredenheid gecompenseerd.

In enkele gevallen wordt er echter van de regeling afgeweken. "De bank wil niet zeggen waarom dat is", aldus de Consumentenbond. "Ook rechtsbijstandsverzekeraars en advocaten krijgen niet de precieze details te zien waarop vergoedingen zijn gebaseerd. Gedupeerden zijn hierdoor onzeker over het ontvangen aanbod." De Consumentenbond noemt het 'buitengewoon teleurstellend' dat bunq geen openheid van zaken geeft.

Het is inmiddels wel duidelijk dat bunq zakelijke klanten die slachtoffer zijn geworden uitsluit van de coulanceregeling. "Dat is bij andere banken vaak ook zo, maar bunq schrijft zelf in zijn persbericht dat ze 'alle' gedupeerden compensatie aanbieden. Dat zou dan ook moeten gelden voor (kleine) ondernemers en ZZP’ers wiens spaargeld een noodzakelijk vangnet is", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.