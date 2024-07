UEFA ticket-app deelt locatiegegevens gebruikers met Duitse politie

De ticket-app van de UEFA die verplicht is om tijdens het EK voetbalstadions binnen te komen deelt locatiegegevens van gebruikers met de Duitse politie, zonder dat dit in de beschrijving bij de appstores vermeld staat. Dat melden Duitse media. De Bayerischer Rundfunk plaatste onlangs een rapportage online (0:52) waarin de UEFA laat weten hoe locatiegegevens via de app met de autoriteiten worden gedeeld, zodat die kunnen zien waar fans zich precies ophouden.

Volgens de voetbalbond gaat het om geanonimiseerde locatiegegevens die continu via de app worden verstuurd. Dit staat echter nergens in de beschrijving van de app vermeld in de Google Play Store en Apple App Store, zo melden de Duitse websites Heise en Golem. Er wordt alleen vermelding van gemaakt in het privacybeleid.

Fans zijn verplicht om de app te gebruiken, aangezien er geen toegang meer tot wedstrijden verkregen kan worden via geprinte toegangskaarten. Naast de app moeten bezoekers ook bluetooth inschakelen. De tickets worden zowel via qr-codes als draadloze technologie gecontroleerd, zo meldt Der Spiegel.

Op de vraag waarom bluetooth is vereist laat UEFA weten dat het geen 'gevoelige informatie' wil prijsgeven, maar dat de technologie wordt gebruikt om de authenticiteit van kaarten tijdens het toegangsproces te controleren. Het is niet vereist om een internetverbinding te hebben als de toegangskaarten eerder in de app zijn gedownload.