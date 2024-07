Mozilla verhuist testtool voor websites HTTP Observatory naar MDN

Mozilla heeft de populaire testtool voor websites HTTP Observatory verhuisd naar MDN (Mozilla Developer Network), zo heeft de Firefox-ontwikkelaar bekendgemaakt. De in 2016 gelanceerde tool laat gebruikers websites op allerlei beveiligingsfeatures testen, zoals het gebruik van een secure flag voor alle cookies, het redirecten van gebruikers naar https, het gebruik van Strict Transport Security (HSTS), X-Frame-Options en Cross Origin Resource Sharing (CORS).

Volgens Mozilla is de testtool de afgelopen acht jaar 47 miljoen keer gebruikt voor het scannen van 6,9 miljoen websites. De resultaten zouden webmasters moeten helpen bij het naleven van security best practices. Mozilla benadrukt dat een goede score niet wil zeggen dat een website veilig is, aangezien er niet op zaken als verouderde software of SQL-injection wordt getest, wat nog altijd veelvoorkomende beveiligingsproblemen bij websites zijn.

Het HTTP Observatory werd oorspronkelijk via een eigen url observatory.mozilla.org aangeboden. Mozilla heeft echter besloten de tool naar het Mozilla Developer Network te verhuizen, omdat dit platform zich op webontwikkelaars richt, wat ook de doelgroep van de testtool is. Mozilla stelt dan ook dat MDN en het HTTP Observatory een mooie aanvulling op elkaar zijn. Daarnaast zijn er verschillende aanpassingen aan de tool doorgevoerd nu die via MDN wordt gehost.