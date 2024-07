Encryptiesoftware VeraCrypt ontvangt na tien maanden weer update

Na tien maanden is er weer een nieuwe versie van encryptiesoftware VeraCrypt verschenen, waarin vooral verschillende bugs zijn verholpen. VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma voor Linux, macOS en Windows gebaseerd op het populaire TrueCrypt waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt.

De software wordt door Mounir Idrassi ontwikkeld die dit naast een betaalde baan erbij doet. Gebruikers klaagden geregeld dat de ontwikkeling stil leek te liggen. In april liet Idrassi weten dat de zorg voor zijn gehandicapte dochter veel tijd en energie in beslag neemt. "De beslissing om dit openbaar te maken was niet eenvoudig, maar ik denk dat het belangrijk is om de vaak onzichtbare worstelingen achter de ontwikkeling van opensourcesoftware te vermenselijken."

"Ik weet dat velen van jullie, net als ik, vaak in stilte belangrijke persoonlijke verplichtingen combineren met de passie voor opensourceprojecten. Het is een lastige balans", voegde Idrassi toe. Vorig jaar verscheen op 1 oktober VeraCrypt 1.26.7. Nu is versie 1.26.12 verschenen, waarin voor Windows, Linux, macOS en FreeBSD verschillende bugs zijn verholpen. Zo kan op Linux nu wolfCrypt als backend worden gebruikt en is voor Windows 11 22H2 een betere fix voor Secure Desktop-problemen geïmplementeerd.