Politie en OM richten zich bij aanpak bankhelpdeskfraude op bellers

Politie en het Openbaar Ministerie richten zich bij de aanpak van bankhelpdeskfraude vooral op de bellers die slachtoffers opbellen en zich daarbij voordoen als bankmedewerker. Bankhelpdeskfraude is nog altijd één van de meest voorkomende vormen van cybercrime, aldus officier van justitie Christa de Pagter tegenover Omroep Brabant.

Volgens justitie zijn de bendes achter bankhelpdeskfraude georganiseerd als een bedrijf, waarbij personen verschillende taken hebben. Zo zijn er de mensen die bellen, die de passen ophalen, katvangers ronselen, de katvangers zelf en de mensen aan de top. Bij de aanpak moeten OM en politie keuzes maken, zo stellen ze. Het oprollen van zo'n hele criminele organisatie kan bijna niet.

"We willen dat de strafbare feiten stoppen. Als je dan een geldezel oppakt, heb je maar een klein stukje van de puzzel. Dan zie je dat de aangiftes binnen blijven stromen. Maar kan je het team van bellers aanpakken die slachtoffers bellen en ze verleiden om geld te laten overmaken, dan sla je soms een veel grotere slag", aldus Pagter.

Zowel OM als politie maken zich zorgen over de leeftijd van verdachten. Die zijn vaak tussen de 18 en 25 jaar, maar ook steeds vaker minderjarig. "Het zijn verdienmodellen voor ze", zegt Ron van Brussel, hoofd Dienst Regionale Recherche in Zeeland en West-Brabant. "De jongeren die we zien kunnen snel geld verdienen op een niet legale manier. Met cybercrime is het anders dan vroeger. Je hoeft niet meer naar een huis om in te breken."