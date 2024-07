Fins bedrijf berispt voor publiceren privénummers buschauffeurs op intranet

Een Finse busmaatschappij is door de Finse privacytoezichthouder berispt voor het publiceren van de privénummers van driehonderd buschauffeurs op het eigen intranet. De chauffeurs hadden wel een werktelefoon, maar die was alleen te gebruiken om bepaalde toegestane nummers te bellen, zoals van managers en alarmnummers.

De busmaatschappij publiceerde de privénummers naar eigen zeggen omdat het noodzakelijk is dat chauffeurs elkaar onder werktijd kunnen bellen. De Finse privacytoezichthouder deed onderzoek en oordeelde dat het niet noodzakelijk was om de privénummers met andere chauffeurs te delen. Volgens de Tietosuojavaltuutetun toimisto had het bedrijf de communicatie tussen chauffeurs ook op een minder indringende manier kunnen organiseren, zoals het gebruik van de werktelefoons waarover chauffeurs al over beschikken.

Daarnaast stelde de toezichthouder vast dat sommige chauffeurs hun privénummers uit het telefoonboek hadden laten halen. Door het telefoonnummer met andere chauffeurs te delen, kon de gegevensverwerking impact op het privéleven van de chauffeur hebben en daarmee leed veroorzaken. Verder vond de toezichthouder dat de busmaatschappij geen beroep op Artikel 6 van de AVG kon doen voor het publiceren van persoonlijke data van personeel, zoals een telefoonnummer.

In Artikel 6 staat dat er een wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is wanneer er sprake is van de "noodzaak ten behoeve van de uitvoering van een contract". In het geval van een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer kan het openbaren van privénummers aan andere buschauffeurs niet op dit artikel worden gebaseerd. Vanwege de overtredingen heeft de toezichthouder de busmaatschappij een berisping gegeven en opgedragen de privénummers niet langer te verwerken op een manier dat ze zichtbaar voor andere chauffeurs zijn.