Multiscope: 61 procent huishoudens bezit minstens één smarthomeproduct

Meer dan vijf miljoen Nederlandse huishoudens bezitten minstens één smarthomeproduct, zoals een robotstofzuiger, 'slimme' wasmachine of verlichting en schakelaars, wat neerkomt op 61 procent van alle huishoudens, zo claimt marktonderzoeker Multiscope op basis van onderzoek onder ruim 5400 Nederlanders.

Ten opzichte van 2023 is het percentage met twee procent gestegen. Toen ging het nog om 59 procent van de huishoudens. In 2022 had volgens Multiscope 57 procent van de huishoudens thuis een smarthomeproduct staan. Huishoudens besteden met een bedrag van 3,66 miljard euro het meest aan smarthomeproducten gericht op 'huishouden en comfort'.

De categorie 'beveiliging en veiligheid' volgt op de tweede plek met een bedrag van 1 miljard euro. Aan 'slimme speakers' werd bijna vierhonderdduizend euro uitgegeven. Multiscope stelt dat 35- tot 49-jarigen relatief vaak slimme apparatuur bezitten. Vijftigplussers bezitten beduidend minder smarthomeproducten.