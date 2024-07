Amerikaanse bank lekt gegevens 7,6 miljoen klanten bij ransomware-aanval

De Amerikaanse Evolve Bank heeft de gegevens van 7,6 miljoen klanten gelekt bij een ransomware-aanval. In een datalekmelding aan getroffen klanten laat de bank weten dat het eind mei ontdekte dat sommige systemen niet goed werkten. In eerste instantie werd gedacht dat het om defecte hardware ging, maar vervolgens werd duidelijk dat aanvallers toegang tot systemen hadden gekregen.

De aanvallers wisten allerlei gegevens van klanten uit de klantendatabase te stelen, waaronder namen, social-securitynummers, bankrekeningnummers en contactgegevens. Naast gegevens van eigen klanten is ook informatie van personeel buitgemaakt, alsmede gegevens van klanten van 'Open Banking' partners. In een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine laat de bank weten dat het om ruim 7,6 miljoen personen gaat. Hoe de aanval kon plaatsvinden is onbekend. Evolve zegt dat het de aanvallers geen losgeld heeft betaald.