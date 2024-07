ACM: veel bedrijven houden zich niet aan Europese digitale wetgeving

Veel bedrijven die online diensten aanbieden houden zich niet aan Europese digitale wetgeving, zoals de Digital Services Act (DSA), maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan als beoogde toezichthouder hier niet op handhaven. De Nederlandse implementatiewetten zijn namelijk nog niet in werking getreden. Dat is naar verwachting begin volgend jaar het geval.

Sinds 17 februari van dit jaar moeten aanbieders van online diensten voldoen aan de DSA. Zo moeten ze hun klachtenproces op orde hebben en voorspelbaar handelen ten aanzien van bijvoorbeeld het beperken van accounts van gebruikers. De P2B Verordening trad al in 2020 in werking en bevat regels voor aanbieders van online diensten over transparantie van algemene voorwaarden, de volgorde van zoekresultaten en geschillenbeslechting.

Op basis van een recente steekproef stelt de ACM dat veel bedrijven de wetgeving niet naleven. Zo blijkt dat algemene voorwaarden van online platforms niet altijd (goed) vindbaar zijn of niet de informatie bevatten die aanbieders moeten geven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over het beperken van accounts, de volgorde van zoekresultaten en het interne klachtenafhandelingssysteem.

Voor de DSA heeft de ACM gekeken of aanbieders van online platforms en online marktplaatsen een contactpunt hebben voor afnemers en autoriteiten, in de algemene voorwaarden informatie geven over hun inhoudsmoderatie en of ze afnemers de mogelijkheid bieden om illegale inhoud te melden. Uit de steekproef blijkt dat het contactpunt voor afnemers niet altijd voldoet aan de vereisten van de DSA.

Ook is in de algemene voorwaarden informatie over inhoudsmoderatie niet altijd goed vindbaar of bevatten de voorwaarden soms niet alle verplichte informatie. De ACM kan echter niet optreden, omdat de implementatiewetten nog niet in werking zijn getreden. "Dat we formeel nog niet kunnen handhaven, betekent niet dat we als ACM stilzitten", zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. De toezichthouder roept bedrijven op om hun boel zo snel mogelijk op orde te krijgen.