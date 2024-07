SNS-klant krijgt 29.000 euro schade bankhelpdeskfraude niet vergoed

Een klant van SNS die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd krijgt de 29.000 euro schade die hij leed niet vergoed. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant werd vorig jaar juli gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerkster van de fraudedesk van de bank. Er zou geld van zijn bankrekening afgehaald. Het telefoonnummer waarmee de fraudeur belde is niet bekend, zo staat in de uitspraak van het Kifid.

Het lukte de oplichter om de klant het programma AnyDesk te installeren, waarmee zijn computer op afstand kon worden overgenomen. In een periode van vijftien dagen werd meer dan 30.000 euro van de bankrekening van de klant afgeschreven. "De consument is hiermee akkoord gegaan door een persoonlijke browsercode in zijn ‘Mijn SNS’ bankomgeving in te voeren", aldus het Kifid.

De eerste overboeking vond plaats op 24 juli vorig jaar, waarbij een bedrag van 888 euro is overgemaakt naar een winkel. Tussen 25 juli en 7 augustus hebben dertien overboekingen plaatsgevonden. Hierbij is in totaal een bedrag van meer dan 29.000 euro overgemaakt naar een derde onder vermelding van ‘aankoop caravan’. Tijdens de fraudeperiode heeft de oplichter ook vier keer een limietverhoging aangevraagd en verkregen. Daarbij is een bevestiging van elke verhoging naar het e-mailadres van de klant gestuurd.

Op 7 augustus ontdekte de klant dat hij slachtoffer was geworden van fraude. Hij heeft dit een dag later aan de bank laten weten, waarop er een fraudeonderzoek werd ingesteld. SNS besloot uit coulance de eerste frauduleuze transactie van 888 euro te vergoeden. De resterende 29.000 euro niet. De klant wil echter volledig schadeloos worden gesteld. Volgens het Kifid voldoet de klant niet aan de voorwaarden om in aanmerking voor de coulanceregeling te komen, dat banken hanteren om slachtoffers van bankhelpdeskfraude te vergoeden.

Er kan volgens het klachteninstituut niet worden vastgesteld dat de klant vanaf een gespooft telefoonnummer is gebeld. In de coulanceregeling staat dat "er sprake is geweest van spoofing van naam en/of het telefoonnummer van de eigen bank" (pdf). Het Kifid is van oordeel dat het gebruik van de naam én het telefoonnummer van de bank nodig is om binnen de coulanceregeling te vallen. Security.NL heeft het Kifid hier vragen over gesteld. Het klachteninstituut besloot de klacht ongegrond te verklaren en de vordering van de klant af te wijzen (pdf).