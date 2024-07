Duitse marine zoekt vervanging voor 8-inch floppy drives

Door Briolet: Je zou verwachten dat er voor zo'n oud systeem al lang compatibele alternatieven bestaan. Als ik even zoek, vind ik een firma die beweert deze drives door een SD kaart te kunnen vervangen. Dus waarom proberen dit alsnog te ontwikkelen. Dat zal altijd meer gaan kosten dan een reeds verkrijgbaar product.



Er bestaan meerdere oplossingen voor.Ik emulaar zelf 5 1/4 inch op Transcend Flashkaarten via de system bus of Floppydrive controller.Het is redelijk simple 8 bit logica. Iemand met een MBO opleiding als ik kan wel een printplaat ontwerpen en etsen.. Misschien kun je het helemaal met ICs oplossen, of moderner een bestaande microchip (met geheugenslot, bijv sd/usbstick) die TTL RLL praat aan de drivekant. Meeste werk zijn alle integrity checks (fs) en low level functies... Maybe dat je gewoon een oude DOS BIOS kunt nemen, of deel ervan (bijv interrupt 21h) en het fs/drive deel van deze interrupt code gebruikt als basis , aangevuld met je eigen formateer program voor deze 8 " drives (die je "hard" moet formatten met een custom X heads X sectors X sides enz...)Ik heb nog nooit een drive emu geschreven maar dit zou ik eens proberen ....Weet wel dat DOS tools om floppies te formatten toegespitst zijn op 5.25" en 3.5" single en double (en quad) density.. Voor 8" kun je dus beter zelf een low-level formatter schrijven.... Leuk overzichtelijk projectje...Grootste uitdaging is welke bestaande microcontroller ga je gebruiken... Je wil niks uit China, je wilt controle over de software, ook de embedded controller software, en ook transparantie van de silicon chips..want spionage enz enzMisschien kan dit alles met een raspberry nano ofzo?Klinkt erg amateurish maar dan weet je wel wat er in zit