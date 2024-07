Door Brussel opgerichte adviesgroep pleit voor EU-brede bewaarplicht

Een door de Europese Commissie opgerichte adviesgroep pleit voor een EU-brede bewaarplicht voor meer vormen van communicatie dan bij de eerste bewaarplicht het geval was. Tien jaar geleden werd de richtlijn dataretentie, waardoor de telecomgegevens van burgers voor maanden of jaren mochten worden opgeslagen, door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard.

De High-Level Group (HLG) 'Going Dark' die de Europese Commissie oprichtte bestaat uit afgevaardigden van nationale opsporingsdiensten met als doel het bespreken van 'toegang tot data voor effectieve rechtshandhaving'. 'Going Dark' is de term die opsporingsdiensten gebruiken voor het niet kunnen benaderen van gegevens door encryptie. Iets dat volgens beveiligingsexperts misplaatst is.

De adviesgroep publiceerde vorige maand een adviesrapport met 42 aanbevelingen. Daarin werd onder ander gepleit voor het invoeren van encryptie-backdoors. Een onderwerp dat onderbelicht bleef was het pleidooi voor de invoering van een nieuwe Europese bewaarplicht. Dat laat Statewatch weten, een non-profitgroep die burgerrechten in de EU monitort. Die zou ook moeten gelden voor OTT-communicatiediensten, zoals WhatsApp en Signal.

"Dit roept vragen op over de proportionaliteit van elke toekomstige wetgeving gebaseerd op de voorstellen van de groep, en niet te vergeten de fundamentele bezwaren van tegenstanders van een bewaarplicht, dat het automatisch iedereen als een mogelijke verdachte behandelt", aldus Statewatch. Er zijn nog geen formele voorstellen gedaan gebaseerd op het advies van de groep. Dit zal volgens Statewatch mede afhangen van de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie.