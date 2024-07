CCC: sms-provider lekte berichten met 2FA-codes en one-click loginlinks

De Britse sms-provider IdentifyMobile heeft bijna tweehonderd miljoen sms-berichten gelekt, waaronder honderdduizenden met tweefactorauthenticatie (2FA) codes en one-click loginlinks, zo stelt de Duitse hackerclub CCC. Meer dan tweehonderd bedrijven maken gebruik van de diensten van IdentifyMobile, waaronder Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Telegram, Airbnb, FedEx en DHL.

Bijna tweehonderd miljoen sms-berichten die IdentifyMobile voor deze bedrijven sinds augustus vorig jaar verwerkte waren via een onbeveiligde Amazon S3-server voor iedereen op internet toegankelijk, aldus ZEIT Online dat de aangetroffen data mocht bekijken. De enige vereiste was het raden van het juiste subdomein. Het ging om meer dan zes terabyte aan data, waaronder de inhoud van sms-berichten. Onderzoekers van de CCC konden de berichten in real-time zien. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk om WhatsApp-nummers te kapen.

Om misbruik van de verstuurde 2FA-codes te maken zou een aanvaller ook over het wachtwoord van een slachtoffer moeten beschikken, maar in de berichten werden ook grote hoeveelheden one-click loginlinks aangetroffen. Zoals de naam al doet vermoeden is het mogelijk om hiermee op een account in te loggen. De CCC merkt op dat het de gegevens niet heeft bewaard, maar stelt dat het niet kan garanderen dat de data niet door anderen is gevonden. De hackerclub adviseert dan ook het gebruik van een authenticator-app of hardware token, die los van een mobiel netwerk werken.